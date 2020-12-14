İzmir'de sağanak yağış 4 gün boyunca hız kesmedi. Metrekareye 195 kilo yağışın düştüğü kentin Menderes ilçesinde dereler taştı, bir araç suya kapıldı.

Suya kapılan araç, Dereköy ve görece mahalleleri arasındaki dere yatağından geçerken sele kapıldı ve 800 metre sürüklendi.

Araçtaki 5 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama çalışmalarında kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Araçlar suyla dolan otoparkta mahsur kaldı

İzmir Karşıyaka'da ise lodosun etkisiyle deniz taştı. Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri ve yollar deniz suyuyla doldu. Birçok araç, suyla dolan otoparklarda mahsur kaldı.

Araçlarını kullanamayan ve sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, iş makinelerinin kepçesiyle taşındı.

Belediye ekipleri kentte su tahliye çalışması başlattı.

Sitenin istinat duvarı çöktü

Buca ilçesinde ise bir sitenin istinat duvarı otoparktaki araçların üzerine çöktü. Can kaybı ve yaralanan olmadı.

Hasar gören 20 araç, çekici ve iş makineleriyle çıkarıldı.

