Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sel ve heyelan Şenkaya-Göle kara yolunu ulaşıma kapattı
Erzurum'da sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Şenkaya-Göle kara yolu 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Kentin kuzey kesimlerinde aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Şenkaya ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası Şenkaya-Göle kara yolunda sel ve heyelan meydana geldi.
Taş, toprak ve sel suları nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonrası kontrollü açıldı.
Araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.
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