Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 03:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehitlerin naaşı Elazığ'a uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin naaşı, Elazığ'a gönderildi. Bugün sabah yapılacak törenin ardından şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlanacak.
İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirildi.
Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile hastaneye gelerek görevlilerden bilgi aldı.
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Muş İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da hastaneye geldi.
Şehit askerlerin naaşı, otopsi işlemlerinin ardından Elazığ'a uğurlandı.
Etiketler: Şehit
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