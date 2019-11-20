23 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'in Racu bölgesi Ömeruşağı köyünün kuzeyinde bulunan Dizör Tepe'de, PYD/YPG terör örgütü ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit olmuştu, şehitlerin cenazeleri teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırılmış, kaçırılma görüntüleri de terör örgütüne ait kanallarda yayınlanmıştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin başlattığı soruşturma kapsamında Afrin Racu bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen toplam 11 terörist yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

"Teröristlerden alınan ifadeler doğrultusunda şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin, PKK/KCK- PYD/YPG’nin Afrin-Racu sözde sorumlusu Zeynel kod adlı teröristin yanında bulunan Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin sıkı takibi sonucu söz konusu terörist Duzyer Kurdi Suriye'de Racu Mamaluşağı köyünde yakalandı."

Kaynak: TRT Haber