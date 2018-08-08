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Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ı şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Nusaybin'de etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın şehit düştüğü saldırının faili olduğu ortaya çıktı.

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Uzman Çavuş Muhammet Arıkanı şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 24 Temmuz 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nusaybin İlkadım ve Yavruköy kırsal mahallelerinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan incelemede teröristlerden birinin Karker Amonos kod adlı S.D. olduğu, söz konusu teröristin 18 Eylül 2017'de Nusaybin Çalıköy Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın şehit düştüğü saldırının faili olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, diğer teröristlerin ise H.Y. ve M.C. olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yavruköy, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan, Nusaybin, Mardin, İlkadım
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