Şehit polis Fethi Sekin'in babası: Şehitlerin fedakarlığını görecek yüreklere sahip olmalıyız

2017'de İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla birçok kişinin hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Şehit Kemal Özalper Meslek Lisesinde düzenlenen "15 Temmuz ve Şehitlerimizi Anma Programı"nda yaptığı konuşmada, oğlunun Elazığ'dan çıkarak adını tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.

Oğlunun bekçi olan amcasını örnek aldığını ve çocukluk hayali olan polisliğe ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalıştığını anlatan Sekin, şehidin göreve başlamasının ardından kardeşlerinin eğitimiyle de yakından ilgilendiğini söyledi.

Sekin, oğlunun her zaman görevini başarıyla sürdürdüğünü ifade ederek, "Yüreğindeki iman, vatan sevgisi, vatan aşkıyla yine 'bedrin aslanları' gibi yürüdü. Kimse ne olduğunu anlamadan, o yürüdü. Kahramanlık görevini yapmaktır, işini sevmektir" diye konuştu.

Türkiye'nin taşını, toprağını, gülünü ve dikenini can bildiklerinin altını çizen Sekin, ülkede yeni Fethi'lerin yetişmeye devam ettiğini vurguladı.

"Biz aynı tarihin, aynı bayrağın evlatlarıyız"

Sekin, genç neslin dünyada yaşanılanları daha iyi takip ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tuzaklar kurarak bizi bölmeye çalışıyorlar, bizim Türkiye'den başka gidecek vatanımız yok. Ülkemiz dosta güven düşmana korku veren bir ülkedir. Ancak zorlu imtihanlardan geçiyoruz, yükümüz ağır, yükümüz mukaddes. Biz aynı tarihin, aynı bayrağın evlatlarıyız. Bu nedenle yaşadığımız coğrafyayı iyi anlamak durumundayız. Bu topraklar için canını hiçe saymış, bizlerin iyi yaşaması için kendinden vazgeçmiş şehitlerin sesini işitecek ruhumuz olmalı, onların fedakarlıklarını görecek yüreklere sahip olmalıyız."

Konuşmaların ardından öğrenciler Sekin'e çiçek verdi.

Programa 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, dernek üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA