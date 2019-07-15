Hakkari'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

24 yaşındaki Altuntaş'ın naaşı, Aybastı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Aybastı İmam-Hatip Lisesi bahçesine getirildi.

Şehidin öz geçmişinin okunduğu törende, protokol üyeleri şehidin babası Kenan, annesi Sayma, kardeşi Uzman Çavuş Sami Altuntaş ve diğer yakınlarına başsağlığı diledi. Yaşadığı üzüntü dolayısıyla ayakta durmakta zorluk çeken anne Sayma Altuntaş'a sağlık ekipleri eşlik etti.

Tören sırasında Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Şehit Altuntaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Uzundere Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı ve Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Jandarma Teğmen Keskin Niğde'ye uğurlandı

Jandarma Teğmen Alim Keskin'in naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye, oradan da Niğde'ye getirildi.

İlhanlı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra Keskin'in cenazesi, törenin yapılacağı Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Törende Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, şehidin eşi Yasemin, annesi Kezban Keskin ve kardeşlerine başsağlığı diledi.

Keskin'in naaşı, Niğde Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği'nde defnedildi.

Törene katılan vatandaşlar, şehidin naaşı cenaze aracına taşırken "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Babası yaklaşık 2 yıl önce vefat eden Şehit Keskin'nin evli ve 4 yaşında Göktuğ Alperen adında oğlu olduğu öğrenildi.

Şehidin 7 kardeşinden Üzeyir Keskin'in özel harekat polisi, Rıza Keskin'in uzman çavuş, Mehmet ve Selahattin Keskin'in askeri öğrenci, Feru Keskin'in ise öğrenci olduğu belirtildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Jandarma Astsubay Cengiz Tokur son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Cengiz Tokur, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tokur'un cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Büyük Birlik Partisi Genel Bakanı Mustafa Destici de katıldı.

Kaynak: AA