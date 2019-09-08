Mardin Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünün "Şafak 127 Operasyonu" yürüttüğü hatırlatılmıştı. Yer gösterme faaliyetleri sırasında teröristlerin düzenlediği saldırıda, Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucusunun yaralandığı belirtilmişti.

Yaralıların hızlıca Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir" denilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehit Tufan Kansuva'nın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in duasının ardından helallik istedi.

Defnedilmek üzere Sakarya'ya uğurlanan şehidin cenazesi bugün toprağa verilecek.

Kaynak: AA