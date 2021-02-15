Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Kuşçu Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'na Şehit Sefa Fındık'ın adının verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.



Yeşilyurt, şehitlerle ilgili en önemli görevlerinin onları gönüllerde yaşatmak ve unutmamak olduğunu söyledi.

Şehidin babası İsmail Fındık Baba fındık okula oğlunun isminin verilmesinin kendilerini çok duygulandırdığını ve gururlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yeşilyurt, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve şehidin babası tarafından binaya Şehit Sefa Fındık İlkokulu ve Ortaokulu tabelası asıldı.