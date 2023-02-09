Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Seferihisar’da deniz 25 metre çekildi
[Fotograf: İHA]
İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde deniz, bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildi.
Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde deniz, bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildi.
Çekilen denizin üzerinde adacıklar oluştu, iskeleler karada kaldı.
Deniz kenarındaki tesisler denizden uzaklaştı. Panik yaşayan Sığacıklı vatandaşlar, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depremi ile tsunami felaketini yaşadıklarını hatırlatarak, 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinden sonra denizde yaşanan çekilmeden korktuklarını ifade etti.
Etiketler: İzmir
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