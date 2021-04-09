Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne operasyon
İstanbul merkezli 5 ilde, organize suç örgütü üyesi oldukları belirlenen 63 kişiye, 121 adreste operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Sedat Peker'in de olduğu belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon
Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi.
Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.