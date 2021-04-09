İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne operasyon başlatıldı. Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. https://t.co/iCRvhX46PX pic.twitter.com/r2kbPVQfUI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2021

7 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

50 kişi gözaltına alındı

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve çelik yelek ele geçirildi.

Elde edilen yeni deliller neticesinde Sakarya ve Konya'da da bazı adreslere operasyonların düzenlendiği öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Sedat Peker'in villasında arama

Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Peker'in Beykoz'daki villasına sabah saatlerinde polis ekipleri gitti. Ekipler villada arama başlattı.