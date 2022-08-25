Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi
[Fotograf: AA]
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan Gülşen, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
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