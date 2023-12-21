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KAYNAK
DHA
HABER GİRİŞ
21.12.2023 08:12
, 21.12.2023 08:15
SON GÜNCELLEME
21.12.2023 08:15
Sarıyer'de tır kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Sarıyer Çayırbaşı'nda tır, kamyona çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine
polis
itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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