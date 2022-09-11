Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.