Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı kavga: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafede silahlı kavga çıktı, 5 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
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