Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü
İstanbul Sarıyer'de, yaklaşık 2 sene önce mühürlenen boş binanın çökmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.
Sarıyer Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak’ta yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği binanın enkazında ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı kanaatine varıldı.
Bina yakınlarında park halindeki 3 otomobilin hasar gördüğü olayda, çevredeki başka binalarda da hasar olup olmadığının tespiti için çalışmalar sürüyor.
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