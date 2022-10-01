Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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