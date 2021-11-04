Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonunda 4'ü uzman çavuş 5 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4'ü uzman çavuş 5 kişi işlemlerin ardından tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 1 Kasım'da düzenlenen ve 42 kilo 100 gram esrar ele geçirilen uyuşturucu operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
İlk etapta biri uzman çavuş olmak üzere iki kişinin gözaltına alındığı operasyondaki gözaltı sayısı 4'ü uzman çavuş 5'e yükseldi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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