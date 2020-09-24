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Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu öğrenildi.
Meydan Mahallesi'nde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığını gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden polisi fark eden şüpheli Ö.G, kaçmaya çalıştı. Bir süre polise direnen şüpheli daha sona ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Bu sırada durumu öğrenerek bölgede toplanan çok sayıda vatandaş, şüpheli Ö.G'ye tepki gösterdi.
Şüphelinin terör bağlantısı olduğu öğrenildi
Bunun üzerine polis, bölgedeki vatandaşları sakinleştirerek, şüpheliyi zırhlı araçla emniyete götürdü.
Şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: şanlıurfa türk bayrağıSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:21
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