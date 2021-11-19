Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Abdullah Cengiz'in kullandığı otomobil ile Suphi G'nin kullandığı otomobil, Birecik-Şanlıurfa kara yolunun Çoğan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü Abdullah Cengiz, olay yerinde hayatını kaybetti, Suphi, Tekin, Şahin ve Mehmet G. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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