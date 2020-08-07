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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
İlk belirlemelere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAY 185 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Hasırlı Mahallesi yakınlarından devrildi.
Kazada 20 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: şanlıurfa Siverek trafik KazasıSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 08:47
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