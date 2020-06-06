Koronavirüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'da ücretsiz maske dağıtımı kaymakamlıklar aracılığıyla sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), İl Sağlık Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından temin edilen 2 milyon 644 bin maskenin, kaymakamlıklar aracılığıyla nisan ve mayıs aylarında vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, maskelerin meslek odaları aracılığıyla esnafa, yaya trafiğinin yoğun şekilde bulunduğu pazar yerlerinde, toplu taşıma merkezleri ve kontrol noktalarında da vatandaşlara ulaştırıldığı kaydedildi.