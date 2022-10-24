Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okulların bulunduğu bölgede karşılaşan husumetli ailelerin arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altına alındı.
Polis ekipleri bölgede ve hastane çevresinde yoğun önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Bireysel Silahlanma
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