Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da, şehir içi yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen şehir içi yolcu otobüsü ile otomobil, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Öğrenci Kampüsü önünde çarpıştı.
Kazada, çoğunluğu otobüste olmak üzere, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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