Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan otobüs devrildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi, 17 kişi yaralandı.
Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan ve Irak uyruklu olduğu öğrenilen 17 kişi ,112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sıradaki Haber
Adana'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz