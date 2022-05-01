Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Fabrikadaki işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
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