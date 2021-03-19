Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da gölette kaybolan bir kişinin cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da balık tutmak için açıldıkları gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu.
Siverek'te gölete balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan 24 yaşındaki Ahmet Mindeş ve 19 yaşındaki Jiyan Kengiş'i arama çalışmaları 3'üncü gününde devam etti.
Su altı polisleri, Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, gölette yaptığı aramada tarama çalışmalarında kıyıya yaklaşık 300 metre uzaklıkta Jiyan Kengiş'in cesedine ulaştı.
Kengiş'in cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp Ahmet Mindeş'i arama çalışmaları devam ediyor.
17 Mart'ta kayboldular
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette 17 Mart'ta tekneleri alabora olan 3 kişiden Mahmut Kengiş, kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ahmet Mindeş ve Jiyan Kengiş kaybolmuştu.
Etiketler: AFAD Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 19:04
- 19:05
- 18:40
- 18:27
- 17:46
Sıradaki Haber
Aydın'da suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz