Siverek'te gölete balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan 24 yaşındaki Ahmet Mindeş ve 19 yaşındaki Jiyan Kengiş'i arama çalışmaları 3'üncü gününde devam etti.

Su altı polisleri, Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, gölette yaptığı aramada tarama çalışmalarında kıyıya yaklaşık 300 metre uzaklıkta Jiyan Kengiş'in cesedine ulaştı.

Kengiş'in cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp Ahmet Mindeş'i arama çalışmaları devam ediyor.

17 Mart'ta kayboldular

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette 17 Mart'ta tekneleri alabora olan 3 kişiden Mahmut Kengiş, kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ahmet Mindeş ve Jiyan Kengiş kaybolmuştu.