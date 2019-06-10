Türkiye
Şanlıurfa'da evin bahçesine yıldırım düştü: 2 yaralı
10 Haziran 2019 Pazartesi 00:09 - Son Güncelleme 10 Haziran 2019 Pazartesi 00:17
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evin bahçesine yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin bahçesine yıldırım düştü.
Bu sırada bahçede bulunan Nilgün ve Zeynep Tekin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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