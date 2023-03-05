Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki ağır hasarlı bir bina çöktü.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Ağır hasarlı bina yıkıldı"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Atatürk Caddesi üzerinde ağır hasarlı binanın yıkıldığını aktararak, "Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlanmış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" ifadelerini kullandı.

????Haliliye ilçemizde Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır.



Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlanmış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir. — Salih AYHAN (@valisalihayhan) March 5, 2023

"Enkazdan ses alındı"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yıkılan binadan ses alındığını belirterek çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Beyazgül konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Bunlar da yıkılacak binalar arasındaydı. Çevresindeki binalar da boşaltılmış durumda. Hasarlı binaların olduğu yerlere güvenlik bantları çekilmişti, geçişler güvenli şekilde yapılıyordu."