İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinden duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleriyle, Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.

Güvenlik güçlerince önlem alındı

Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli Mahallerinde, kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede ve 3 evde güvenlik güçlerince önlem alındı.

Kentte daha öncede merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesi'nde karantina uygulaması kararı alınmıştı.

Öte yandan, alınan yeni tedbirler kapsamında ilçelerden il merkezine geliş yoğunluğunu azaltmak için kontrollerin sıkılaştırılmasına ve gereksiz seyahatin en aza indirilmesine karar verildi.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Ramazan Mahallesi'nde de uyulması gereken kurallar noktasında ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildi. Olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında olan kişiler bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi."

Açıklamada, karantina kapsamında alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.