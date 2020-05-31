Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 5 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 5 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suruç, Haliliye, Karaköprü, Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Suruç'un kırsal Ağırtaş Mahallesi ile Viranşehir'de 2, Eyyübiye 2, Karaköprü'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Sitesinde bir tekstil firması ile Siverek 2, Eyyübiye 2, Haliliye 2, Karaköprü 1 ve Eyyübiye 1 binada uygulanan karantina sona erdirildi.
Etiketler: şanlıurfa koronavirüs covid-19 karantinaSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 00:55
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