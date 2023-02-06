Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 06:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa Valisi: 18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Depremde şu an 18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı" açıklamasını yaptı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı" sözlerine yer verdi.
Vali Ayhan, 19 binanın depremden etkilendiğini söyledi.
Etiketler: Deprem Şanlıurfa Son Dakika
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