Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 11:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 2 yaralı
İstanbul Sancaktepe'deki metro inşaatında önceki gün göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Sancaktepe-Çekmeköy arasındaki metro hattının Veysel Karani Mahallesi'ndeki inşaat alanında göçük meydana geldi.
Göçükte 1’i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altında kalan 2 işçi diğer işçiler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekipleri ağır yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.
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