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Türkiye
AA 27.05.2024 22:26

Samsun'da yatak fabrikasında yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Samsun'da yatak fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, yanındaki klima fabrikasına da sıçradı

Kısa sürede büyüyerek yatak fabrikasının yanında bulunan bir klima fabrikasına da sıçrayan alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının klima tüplerine ulaşmaması için ekipler mücadele veriyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı"

Vali Tavlı, yaptığı açıklamada, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor." dedi.

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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