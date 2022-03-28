Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, bir otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.
Kazada, servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldılar.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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