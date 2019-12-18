Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı18 Aralık 2019 Çarşamba 17:30 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 18:03
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan bir lisenin öğrenci servis minibüsü devrildi. 1 öğrenci hayatını kaybetti, 11'i de yaralandı.
Kaza, Samsun'da saat 16.30 sıralarında Çarşamba ilçesinin Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi.
Samsun'dan Çarşamba ilçesine gitmekte olan Dursun P. idaresindeki öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 1 öğrenci hayatını kaybetti, 11'i de yaralandı.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA