Samsun'un Tekkeköy ilçesi Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun Gıda Toptancıları Sitesi’nde kozmetik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.https://t.co/o8V0tQxz2m pic.twitter.com/BtD3K54YCq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2022

Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.