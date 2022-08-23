Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kozmetik deposunda yangın
[Fotograf: İHA]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Samsun Gıda Toptancıları Sitesi’nde kozmetik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.https://t.co/o8V0tQxz2m pic.twitter.com/BtD3K54YCq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2022
Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Son Haberler
- 00:52
- 00:46
- 00:36
- 00:33
- 00:28
Sıradaki Haber
Mahir Ünal'a protesto iddiasına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz