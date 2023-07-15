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Türkiye
AA 15.07.2023 21:14

Samsun'da denize giren 4 çocuktan 2'si boğuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 4 çocuktan 2'si boğuldu, biri kurtarıldı, biri kayboldu.

Samsun'da denize giren 4 çocuktan 2'si boğuldu
[Fotograf: AA]

Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinden aileleriyle denize giren 12 yaşındaki ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal ile akrabaları ve kardeş olan Elif Nur ve Oğuzhan Topçu, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailelerinin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.

İncilay Altındal ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu, cankurtaran ve dalgıç polislerce sudan baygın halde kıyıya çıkarıldı.

Kalp masajıyla hayata döndü, hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, kalbi duran İncilay Altındal'ı sahilde yaklaşık 40 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Daha sonra kentteki hastanelere kaldırılan çocuklardan İncilay Altındal ile Elif Nur Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, denizde kaybolan Ahmet Altındal'ın bulunması için çalışma yaptı.

Çalışmalara, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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