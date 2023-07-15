Samsun'da denizde boğulan 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, biri kayboldu

Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkiinden aileleriyle denize giren 12 yaşındaki ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altınbaş ile akrabaları ve kardeş olan Elif Nur ve Oğuzhan Topçu, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiği fark eden ailelerinin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve polis kurbağa adamları sevk edildi.

İncilay Altınbaş ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu, cankurtaran ve polis kurbağa adamlarca sudan baygın halde kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kalbi duran İncilay Altınbaş'ı, sahilde yaklaşık 40 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ardından 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, kayıp olan Ahmet Altınbaş'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.