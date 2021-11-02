İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 8 Irak uyruklu zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.