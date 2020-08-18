Kentin girişindeki polis uygulama noktasında bir tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde sığınmacıların olduğunu belirledi.

Dorsede saklanan sığınmacıların sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Araçtan indirilen ve sıcaktan bunaldıkları gözlenen sığınmacılara polis, su verdi.

Bazı sığınmacılar kaçmaya çalıştı. Sığınmacılar geniş güvenlik önlemleri altında Atatürk Spor Salonu'na getirildi.