Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da bir tır dorsesinde çok sayıda sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tırın dorsesinde çok sayıda sığınmacı yakalandı.
Kentin girişindeki polis uygulama noktasında bir tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde sığınmacıların olduğunu belirledi.
Dorsede saklanan sığınmacıların sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Araçtan indirilen ve sıcaktan bunaldıkları gözlenen sığınmacılara polis, su verdi.
Bazı sığınmacılar kaçmaya çalıştı. Sığınmacılar geniş güvenlik önlemleri altında Atatürk Spor Salonu'na getirildi.
Etiketler: samsun haberSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 20:53
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