Samsun'un simgelerinden Onur Anıtı'na iki kişi tarafından urgan asıldı. Çevredekilerin tepkisi üzerine saldırganlar araçlarıyla bölgeden uzaklaştı.

Düzenlenen saldırı girişimi sonrası polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Güvenlik güçleri şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti ve 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"Çok fazla suç kayıtları var"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yakalanan 2 kişinin çok sayıda suç kaydının bulunduğunu açıkladı:

"İkisinin de çok fazla suç kaydı var. Bir tanesi ifadesinde o gece alkol aldığını beyan ediyor. Uyuşturucu kullanmadan 11, uyuşturucu ticaretinden 2, kasten yaralamadan 9, taksirle yaralamadan 3, alkollü araç kullanmaktan 2... Gerekli işlemler arkadaşlar tarafından devam ediyor."

[Samsun'da Atatürk anıtına saldırı]İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: 2 şahıs yakalandı olayla ilgili. 2'sinin de çok fazla suç kaydı var bu yakalananların. Bir tanesi ifadesinde alkol aldığını da beyan ediyor. https://t.co/xAtqZltGyV pic.twitter.com/tT3rzTmLq2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2022

''Bu saygısızlık asla kabul edilemez''

Samsun Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlık asla kabul edilemez"

Büyük tepki toplayan olay sonrası Onur Anıtı'nın önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar da nöbet tutmaya başladı.



