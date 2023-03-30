Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 20:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da 13 aracın karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı
[Fotograf: İHA]
Samsun'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazısında 8 kişi yaralandı.
Samsun-Ankara kara yolu Kavak mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aralarında yolcu otobüsü, tır ve otomobillerin bulunduğu 13 araç kazaya karıştı.
Kazada 8 kişi yaralandı. Tır ile çarpışan otomobildeki bir sürücü araç içerisinde sıkıştı.
Olay yerinde sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu sürücü aracından çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Bir süre kapanan Samsun-Ankara kara yolu yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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