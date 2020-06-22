Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti.

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Hastalar tahliye ediliyor. Detayları @trthaber muhabiri Köksal Gökçe aktardı.https://t.co/zQetcPh8b4 pic.twitter.com/9bIvosmpc7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2020

İstanbul Valiliği, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığını açıkladı.