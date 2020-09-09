Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda kokuya duyarlı narkotik dedektör köpeği "Karya"nın da katılımıyla arama yaptı.

Toplam 12 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aramalarda, salça kovalarına gizlenmiş 6 kilo 520 gram uyuşturucu bulundu.

Kamyonu kullanan N.G.'yi gözaltına alan ekipler, operasyonu genişletti. Polis ekipleri, şüpheliyle bağlantıları tespit edilen 3 kişiyi de Kepez Devlet Hastanesi yakınında düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüpheli kamyon şoförü N.G.'nin Şelale Mahallesi'nde birlikte kaldığı B.İ.'nin evinde de narkotik dedektör köpek "Toni"nin katılımıyla arama yapan ekipler, burada ise 5 kilo 500 gram eroin, hassas terazi, pompalı tüfek ve 32 fişek ele geçirdi.

Bu arada, uyuşturucuyu piyasaya sürdükleri ileri sürülen 4 şüpheli daha Zeytinköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.G. ve B.İ.'nin de aralarında olduğu 8 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.