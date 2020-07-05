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Sakarya'daki patlamada yaralanan 114 kişi taburcu edildi
[Fotoğraf: AA ]
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan 114 kişinin taburcu edildiğini, 6 yaralıdan birinin ağır diğerlerinin durumunun iyi olduğu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika sakarya sakarya'da patlamaSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 12:45
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