Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da zincirleme kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu
[Fotoğraf. AA]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Sapanca mevkisinde yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralananların olduğu kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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