Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında yangın
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.
Merdivenli araç, köpük ve tankerlerle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz