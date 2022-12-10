Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.