Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da mobilya deposunda yangın: Müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahalelerini sürdürüyor.
Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahalelerini sürdürüyor. https://t.co/0GhGFEm087 pic.twitter.com/OWowB4fknM— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2022
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