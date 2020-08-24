Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da market deposunda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sakarya'da bir marketin deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangının çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramaması için çalışıyor.
Serdivan ilçesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'ndaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
[Fotoğraf: AA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramaması için çalışma yürütüyor.
[Fotoğraf: AA]
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